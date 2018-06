Trump insiste en idea de privar a inmigrantes de derecho a pedir asilo

En los últimos meses, el Gobierno de Trump había empezado a separar a los niños de sus familiares cuando eran atrapados cruzando ilegalmente la frontera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este lunes con la idea de privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez una vez cruzan la frontera.

Además, aseguró que el sistema migratorio actual “siempre será disfuncional”.

Trump señaló en su cuenta de Twitter que, a su parecer, los inmigrantes que llegan a la frontera “simplemente deben ser detenidos e informados de que no pueden entrar ilegalmente a Estados Unidos”, una idea polémica que ya planteó este domingo a través de la misma red social.

Hiring manythousands of judges, and going through a long and complicated legal process, is not the way to go – will always be disfunctional. People must simply be stopped at the Border and told they cannot come into the U.S. illegally. Children brought back to their country……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2018

El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez y, si es el caso, pedir asilo.

En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo. Para Trump, este sistema “siempre será disfuncional”.

….If this is done, illegal immigration will be stopped in it’s tracks – and at very little, by comparison, cost. This is the only real answer – and we must continue to BUILD THE WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2018

Así, Trump consideró que esta medida y “construir el muro” fronterizo a lo largo del límite que separa Estados Unidos y México son las soluciones “reales” para detener la inmigración ilegal en el país.

Poco después del tuit de Trump de este domingo, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los principales grupos de Estados Unidos en la defensa de los derechos civiles, emitió un comunicado para avisar de la ilegalidad de la propuesta y pedir a los miembros del Congreso que expresen su rechazo.

