Trump reconoce que no tiene suficientes votos para reforma migratoria

El texto que se votará la semana que viene proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para hasta 1,8 millones de jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” y evitaría la separación familiar, pero a cambio contiene 25.000 millones para la construcción del muro fronterizo que demanda el presidente Donald Trump y reduciría la inmigración legal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido oficialmente este viernes que no tiene los votos suficientes para aprobar una nueva ley de inmigración.

Trump ha sugerido a los republicanos que “dejen de perder su tiempo” hasta después de que las elecciones de noviembre.

Estas declaraciones llegan después de que la Cámara de Representantes de EE.UU. tumbara este jueve un proyecto de ley de inmigración. Los republicanos han atrasado a la semana que viene la votación sobre una medida más moderada, con el objetivo de lograr los votos necesarios para su aprobación.

“Los republicanos deberían dejar de perder su tiempo en Inmigración hasta después de que elijamos a más senadores y congresistas en noviembre. Los Demócratas solo están jugando, no tienen intención de hacer nada para resolver este problema de décadas. ¡Podemos aprobar una gran legislación después de Red Wave!”, ha dicho Trump a través de Twitter.

Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2018

Trump ha continuado así: “Incluso si obtenemos votos 100% republicanos en el Senado, necesitamos 10 votos demócratas para obtener un proyecto de ley de inmigración muy necesario, y los demócratas son obstruccionistas que no darán votos por razones políticas y porque no les importa el crimen proveniente de ¡Frontera! ¡Entonces tenemos que elegir más R’s!”, ha dicho.

Even if we get 100% Republican votes in the Senate, we need 10 Democrat votes to get a much needed Immigration Bill – & the Dems are Obstructionists who won’t give votes for political reasons & because they don’t care about Crime coming from Border! So we need to elect more R’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2018

Las diferencias entre los republicanos conservadores y los más moderados en la Cámara de Representantes han paralizado la legislación de inmigración en el Capitolio. Trump dice que incluso si se aprueba una medida, está condenada al fracaso en el Senado.

Los demócratas han planteado ya varias propuestas para votar de forma específica e independiente sobre la prohibición de la separación familiar de los inmigrantes, pero el liderazgo republicano y el propio Trump se niegan a ello si el texto no contiene además duras medidas para evitar la inmigración.

“Elija a más republicanos en noviembre y aprobaremos la ley de inmigración más bellas, justas y completas del mundo. En este momento tenemos la más tonta y la peor. Los demócratas no hacen nada más que obstruir. Recuerda su lema, ¡RESISTE! ¡El nuestro es PRODUCIR!”

Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2018

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, ha admitido este viernes que la votación sobre estos dos proyectos de ley tiene como “objetivo” frenar a los republicanos moderados en su intento por forzar el voto sobre sus propuestas, que podrían obtener el visto bueno de los demócratas pero no el beneplácito del presidente.

Las votaciones en la Cámara Baja han llegado en medio de una profunda crisis política para los conservadores, después de que el presidente, Donald Trump, impusiera el pasado mayo la política de “tolerancia cero” que busca enjuiciar criminalmente a todos los inmigrantes ilegales y que ha causado la separación de más de 2.000 niños de sus padres. Tomado de Telemundo.

