Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump

Estados Unidos

Twitter ha tomado la decisión de suspender permanentemente la cuenta del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, luego de haber realizado una revisión detallada de los recientes tuits publicados por el mandatario tras los violentos incidentes en el Capitolio.

«Hemos suspendido permanentemente la cuenta [de Donald Trump] debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia», escribieron en un comunicado desde Twitter Safety.

Después de que partidarios del actual mandatario irrumpieran este miércoles en la sede legislativa, varias redes sociales suspendieron las cuentas de Trump. Facebook, Instagram, Snapchat y Twitch mantienen suspendidas sus cuentas de manera indefinida.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021