Video: Bombardeo de EEUU a milicias iraníes en Siria

Washington, EEUU

Estados Unidos bombardeó las zonas fronterizas entre Siria e Irak, ataque que dejó un saldo de once muertos entre civiles y milicianos chiíes, capítulo que marca un nuevo pico de tensión sobre Washington y Teherán.

Cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses bombardearon dos veces en Siria y uno en Irán.

En Al Bukamal, en la provincia oriental siria de Deir al Zur, el ataque causó la muerte de un menor de 9 años, cinco miembros del grupo de milicias iraquíes mayoritariamente chiíes Multitud Popular y una séptima persona que todavía no ha sido identificada, informó a Efe una fuente militar siria que pidió el anonimato.

Pentagon releases video of fighter jets dropping 2,000lb missiles on pro-Iran militia sites on the Syria border: Iraq calls for revenge and Tehran tells Biden he's taking the 'wrong path' after US airstrikes killed seven fighters #PENTAGON #USA #Trehan @SyriaCivilDef @JoeBiden pic.twitter.com/EmujTPPdkV

— Rajendra K (ABP Network) (@RajendraKadamb) June 28, 2021