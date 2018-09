Virgen de Guadalupe “llora sangre” en San Miguel, El Salvador

El Salvador

En la ciudad de San Miguel, específicamente en un negocio ubicado sobre la segunda avenida Sur, una imagen de la Virgen de Guadalupe está llorando sangre.

Todo inició la tarde del pasado jueves 20 de septiembre, cuando Douglas, que se encontraba agobiado por situaciones de la vida, dijo a la imagen de la Virgen: “Madre por qué me has abandonado, yo que con tanto amor te pongo rosas en agua purificada y te limpio tus rosas, quitándole las hojas y espinas, yo que he prometido tenerte aquí en un altar, a pesar de ser un pecador y vos no me podés ayudar”.

El domingo 23 de septiembre, tres días después del reproche de Douglas, algo no antes visto en el oriente del país sucedió. La imagen de la Virgen de Guadalupe, según la creencia popular, se manifestó.

“Cuatro veces una cortina se movió, al principio pensé que era un vecino, en tres veces me levanté y no vi nada, a la cuarta vez que la cortina se movió se me erizó la piel, y vi cómo la Virgen tenía lágrimas de sangre en sus ojos”, comentó Douglas a TRV.

Según el dueño del negocio, la Virgen se le manifestó porque él dejó de colocarle rosas durante tres días y por ello le mostró ese “milagro”. Este miércoles 26 de septiembre, por tercer día consecutivo, la Virgen de Guadalupe volvió a llorar sangre y la feligresía ya se ha comenzado a aglomerar en el lugar para venerar a la imagen.

